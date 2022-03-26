2022/03/26 | 17:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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رئيس الجمهورية يدعو إلى حوار جاد وفاعل للخروج من الأزمة الراهنة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 17:29

واع/

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