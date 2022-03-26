بينهم عنصرين من داعش.. القبض على عدد من المطلوبين في نينوى

2022/03/26 | 17:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة نينوى، اليوم السبت، القبض على عدد من المتهمين بينهم عنصرين من داعش.وذكر بيان للمديرية وتلقته وكالة ايرث نيوز، “حيث ألقت مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية القبض على اثنين من عصابات داعش الإرهابية وهما مطلوبان قضائيا وفق المادة ٤ / ١ إرهاب”.وعلى صعيد متصل، “تمكنت مديرية شرطة حمام […]

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القبض على عدد من المطلوبين في نينوى أولاً على ايرث نيوز.

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