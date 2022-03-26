نائبة عن الإطار: لا يمكن للمشروع الصهيوني - الإماراتي إقصاء الشيعة

2022/03/26 | 17:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

علقت عضوة مجلس النواب عن الإطار التنسيقي، انتصار الموسوي، يوم السبت 26 آذار/مارس 2022، على فشل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

ووصفت الموسوي في تصريح تابعه "ألترا عراق" ما حدث في جلسة السبت بـ"يوم تأريخي بإعادة المسار باتجاهه الصحيح".

وقالت: "لا يمكن إقصاء المكون الشيعي الأكبر من قبل المشروع الصهيوني الإماراتي من تمثيله السياسي وحقوق ناخبيه".

وعلق الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي أيضًا على فشل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال الخزعلي في تغريدة رصدها "ألترا عراق"، إنه "بفضل الله وتوفيقه أولًا وقبل كل شيء وثبات الوطنيين في الثبات الوطني، وكما وعد أخوكم #الثلث_الضامن_مضمون".

ورفع مجلس النواب، في وقت سابق، جلسته الاعتيادية إثر الفشل في تحقيق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية.

بدوره، حدد رئيس المجلس محمد الحلبوسي يوم 30 آذار/مارس لعقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية.

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صور| جلسة انتخاب رئيس الجمهورية..



اجتماعات منفردة وأكفان

مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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