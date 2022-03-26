مفيدة لصحة القلب وتُطيل العمر.. خبر سار لعشاق القهوة

2022/03/26 | 17:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على عكس بعض النصائح الطبية، فإن شرب القهوة قد يحمي قلبك بدلاً من التسبب في مشاكل القلب أو تفاقمها، وفقًا لبحث جديد.

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