المالكي يحدد سبب فشل جلسة انتخاب رئيس جمهورية العراق - عاجل

2022/03/26 | 17:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو ائتلاف دولة القانون عباس المالكي، اليوم السبت، أنه لا توجد خيارات لحل الأزمة السياسية الا بالتوافق بين الكتل السياسية الكبيرة.

وقال المالكي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، أن "المشهد السياسي معقد جدا ولم تتبقى اية خيارات امام الكتل السياسية الكبيرة سوى التوافق للمضي قدما بتشكيل الحكومة".

وأضاف أنه "لاتوجد اتفاقات في الوقت الحالي بين الإطار والتيار ولا توجد نية لدى التيار ومن معه من الكتل للتفاهم مع الإطار".

وتابع المالكي، أن "اصرار التحالف الثلاثي على عدم اجراء تفاهمات مع الإطار سيبقي المشهد السياسي على ما هو عليه خصوصًا بعد الفشل في تحقيق النصاب في جلسة اليوم".

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