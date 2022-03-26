بالصورة.. تشكيلة الاولمبي لمواجهة السعودية

2022/03/26 | 18:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن الكادر التدريبي للمنتخب الاولمبي، تشكيلة الفريق لمواجهة السعودية في الجولة الثانية من بطولة دبي الدولية.وستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد.وكان المنتخب الاولمبي قد تعادل مع فيتنام سلبياً من دون اهداف يوم الاربعاء الماضي.

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تشكيلة الاولمبي لمواجهة السعودية أولاً على ايرث نيوز.

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