العراقُ وموتٌ مختلف

2022/03/26 | 18:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسـين فرحان

تعدّدتْ أسبابُه وهو واحد، أرواحٌ

تُقبَضُ، وجنائزُ تُحمَلُ لمثواها

الأخير..



تواري الثرى، أو تخضعُ لطقوسٍ

أخرى اعتادتْ عليها بعضُ شعوبِ الأرض..

إنّه الموتُ الذي عرفنا أنَّ له ألفَ

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