بعد فشل جلسة السبت.. رئيس الجمهورية يوجه دعوة للأطراف السياسية

2022/03/26 | 18:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم

السبت، عن أسفها لعدم استكمال

الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها،

فيما دعا جميع الأطراف السياسية إلى

الانخراط بحوار جدي لإنهاء الأزمة.

وقال صالح في بيان تلقته وكال

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