2022/03/26 | 18:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن مسؤول حكومي في ديالى، السبت، تسجيل اعلى زيادة في التبادل التجاري في منفذ حدودي مع ايران خلال 2022.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة مازن الخزاعي ان “منفذ مندلي الحدودي سجل اعلى زيادة للتبادل التجاري خلال 2022 وبلغت قرابة 15% بسبب تدفق كبير للبضائع والسلع المختلفة في الساعات الـ72 الماضية”.

واضاف، ان “عودة شحنات السيراميك الايراني للعبور من خلال منفذ مندلي الحدودي دفعت معدلات التبادل للاعلى في الايام الاخيرة خاصة مع الاتفاق الثنائي على اليات دخولها الى الساحة الدولي ونقلها عبر الشاحنات العراقية”، لافتا الى أن “المنفذ في وتيرة نشاط مرتفعة حاليا وربما تتصاعد مع بداية نيسان المقبل”.

ويعد منفذ مندلي من اهم المنافذ البرية مع ايران شرق ديالى وهو مخصص للتبادل التجاري حصرا.



انتهى 25 ف

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منفذ مندلي يسجل اعلى زيادة منذ حلول 2022.. 15% خلال 72 ساعة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منفذ مندلي يسجل اعلى زيادة منذ حلول 2022.. 15% خلال 72 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).