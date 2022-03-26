2022/03/26 | 18:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشكيلة المُنتخب الأولمبي لمواجهة نظيره السعودي في بطولة دبي » وكالة الأنباء العراقية

رياضة

اليوم, 18:01

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيلة المُنتخب الأولمبي لمواجهة نظيره السعودي في بطولة دبي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيلة المُنتخب الأولمبي لمواجهة نظيره السعودي في بطولة دبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).