ساعة الأرض 2022.. أبرز المعلومات ومتى تبدأ؟

2022/03/26 | 18:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ساعة الأرض حدث دولي يشارك فيه الملايين من أنحاء العالم، ويهدف إلى زيادة الوعي بالتغير المناخي وسبل الحفاظ على الطاقة.الصندوق العالمي للطبيعة (منظمة دولية غير حكومية تعمل على المسائل المتعلقة بالحفاظ والبحث واستعادة البيئة)، في أستراليا هو أول من أسس الحدث عام 2007، ويتضمن إطفاء كل المشاركين الأنوار في منازلهم ومكاتبهم.للعام […]

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