دولة أوروبية مهددة بفقدان 100 ألف مزرعة بسبب الأزمة الأوكرانية

2022/03/26 | 18:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذر الاتحاد الوطني الإيطالي للمزارعين Coldiretti من أن نحو 100 ألف مؤسسة إنتاجية زراعية في البلاد مهددة بالإغلاق بسبب تداعيات الأزمة في أوكرانيا.وقال الاتحاد في تقرير حديث إن حوالي 11% من الشركات الزراعية قد توقفت عن العمل، فيما تشهد 30% من المزارع خسائر على خلفية ارتفاع الأسعار واضطرابات سلاسل التوريد العالمية الناجمة […]

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