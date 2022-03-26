2022/03/26 | 18:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، السبت، لنظيره البولندي أندري دودا خلال زيارة إلى وارسو، إن الولايات المتحدة، تعتبر البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي الخاصة بالدفاع المشترك "واجبًا مقدسًا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يرد بكلمة واحدة عند سؤاله عن رأيه في بوتين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يرد بكلمة واحدة عند سؤاله عن رأيه في بوتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).