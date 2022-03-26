2022/03/26 | 18:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحياة اليومية في شارع المتنبي الثقافي وسط العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدسة النبأ تتجول في اروقة شارع المتنبي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدسة النبأ تتجول في اروقة شارع المتنبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).