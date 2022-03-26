المرجع الديني كمال الحيدري يحدد أول أيام شهر رمضان

2022/03/26 | 18:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن مكتب المرجع الديني كمال الحيدري، أن أول أيام شهر رّمَضَان المُبَارك سيكون يوم السبت 2 إبريل/نيسان 2022.وقال مكتب الحيدري في بيان تلقته ايرث نيوز، إن “ذلك جاء بناءاً على المبنى الفقهي لسماحتهِ الذي يعتمدُ على الحساباتِ العلمية والفلكية الدقيقة التي تُشيرُ الى أنّ الإقترانُ المركزي (المحاق المركزي) سيحدث يوم الجمعة 01 […]

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