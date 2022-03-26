اختفاء لافت لاتاوات الطرق البرية على طرق تربط كردستان ببغداد

2022/03/26 | 18:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد اكد سائقو شاحنات تجارية، اليوم السبت، عن اختفاء لافت لظاهرة فرض الاتاوات على طرق برية تربط كردستان ببغداد.

وقال ابو سجاد احد سائقي الشاحنات في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "بعض الطرق البرية التي تربط كردستان ببغداد مرورا بديالى كانت تعاني من ظاهرة فرض الاتاوات من قبل جهات متنفذة باسماء متعددة وهي تتفاوت حسب نوعية الشاحنة والحمولة"، لافتا الى ان "الموضوع ليس سرا بل كانت هناك وقفات احتجاجية عدة في السنوات الماضية لمواجهة هذه الظاهرة".واضاف ،ان" الظاهرة اخفت بشكل لافت في الاسابيع الاخيرة لاسباب غير معروفة ولم نعد نرى وجود اشخاص يضغطون من اجل اجل دفع الاموال".

اما احمد حسن سائق فقد اشار الى انه" للمرة الاولى التي ياتي منذ سنوات على طريق كركوك- بغداد بدون اي يضطر لدفع المال"، مؤكدا بأن "اتاوات الطرق كان مصدر ازعاج لانها تاخذ من مالنا بالغصب".

واضاف حسن،ان "هناك ربما تشديد دفع الى انحسار هذه الظاهرة لكن بالمقابل نرى بانها ايجابية لانها مثال سي جدا يجب الانتباه لتداعياته".

فيما اشار مصدر امني الى وجود تشديد امني على اي محاولة لارغام سائقي الشاحنات على دفع الاموال وهناك لجان تحقيقية شكلت مؤخرا باوامر عليا من بغداد بعد تصاعد الشكاوي في وسائل الاعلام".

واضاف،ان" اي مكان يرصد بانه يضغط للحصول على اموال يجري اتخاذ الاجراءات القانونية فورا واحالة المتورطين الى لجان تحقيقية فورية".

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