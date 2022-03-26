2022/03/26 | 18:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ مهما قالوا عن القلب أو الروح، فيجب على المرء أن يفهم أن الحب يولد في الدماغ.ولكن أين بالضبط؟ أشار العالمان اليابانيان، ريوهاي ويدا و نوبوخيتو آبي، من جامعة كيوتو إلى منطقة صغيرة في الدماغ يعتقدان أنها “مركز للحب”.والمنطقة التي حددها العالمان اليابانيان صغيرة ، وتقع في ما يسمى بالنواة المتكئة للدماغ […]

ظهرت المقالة العلماء يعثرون على مركز الحب: في الدماغ لا القلب أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العلماء يعثرون على مركز الحب: في الدماغ لا القلب) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العلماء يعثرون على مركز الحب: في الدماغ لا القلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).