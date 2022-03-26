معركة الدينار العراقي - الجزء الثاني

2022/03/26 | 18:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد حميد رشيد

التعويم

الحل الذي يحقق بقاء الدولة مشرفة

ومراقبة وموازنة لأسعار صرف العملة

المحلية قياساً بالعملة الأجنبية وفي

ذات الوقت تخفف من تدخل الدولة المباشر

والمستمر وتجعل الإقتصاد ي

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