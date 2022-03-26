2022/03/26 | 18:40 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: محمد حميد رشيد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معركة الدينار العراقي - الجزء الثاني) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
التعويم
الحل الذي يحقق بقاء الدولة مشرفة
ومراقبة وموازنة لأسعار صرف العملة
المحلية قياساً بالعملة الأجنبية وفي
ذات الوقت تخفف من تدخل الدولة المباشر
والمستمر وتجعل الإقتصاد ي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معركة الدينار العراقي - الجزء الثاني) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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