توطين السياحة

2022/03/26 | 18:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: ثامر الهيمص

اللقاء التأسيسي بين البابا والامام

السيستاني مضى عليه عام بالتمام ’ كان

مؤسسا لنقلة نوعية في المجال العام

والخاص , كما انه لم تؤسس له اي جهة ’ عدا

الرمزين .



لم نلمس اي قفزة او خطوه

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