2022/03/26 | 18:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد تلفزيون “سي سي تي في” الرسمي الصيني ،اليوم السبت، تأكّد مقتل جميع ركاب طائرة “شرق الصين” البالغ عددهم 132 شخصًا والتي تحطمت الاثنين على هضبة جبلية في وازهو جنوب الصين.

وقالت القناة، نقلًا عن نائب المدير العام لإدارة الطيران المدني هو تشنجيانغ، “قُتل جميع الركاب وعددهم 123 وأفراد الطاقم التسعة للرحلة إم يو5735 لشركة طيران شرق الصين على متن الطائرة في 21 آذار/مارس”.

المصدر: AFP

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأكيد مقتل جميع ركاب طائرة “شرق الصين” وعددهم 132) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأكيد مقتل جميع ركاب طائرة “شرق الصين” وعددهم 132) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).