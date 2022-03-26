علاوي: العملية السياسية في العراق مبنية على المحاصصة والطائفية

2022/03/26 | 18:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي ،اليوم السبت، إنه يجب أن يتسع العراق لجميع أبنائه، ولا يجب المفاضلة بين العراقيين، فالجميع متساوون بالحقوق والواجبات.

وأشار علاوي في تصريح خاص للتغيير إلى أن العملية السياسية في العراق أسست على مبدأ المحاصصة المقيتة، مؤكدا أن العداء المستفحل بين الأطراف السياسية سيطيل من أزمات العراق.

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