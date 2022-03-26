ديشامب يكشف عن أسباب استبعاد مبابي

2022/03/26 | 18:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع كشف المدير الفني لمنتخب فرنسا، برر ديدييه ديشامب ، اليوم السبت، عن أسباب عدم إشراك كيليان مبابي في المباراة الودية ضد كوت ديفوار.قال ديشامب، في مؤتمر صحفي : "مبابي يتحسن، لكن ليس بشكل كاف، لأنه مرهق من العلاج لذا لم يكن هناك داع للمخاطرة، كما أنها كانت فرصة للدفع بلاعبين آخرين".وواصل، "كيليان سيكون منتعشا وجاهزا للمباراة الودية ضد جنوب أفريقيا، الثلاثاء المقبل".وغاب مهاجم بي إس جي عن ودية كوت ديفوار، بسبب عدوى في الأنف والأذن والحنجرة.وفاز الديوك بصعوبة بالغة على الأفيال بنتيجة (2-1)، في الوقت بدل الضائع من اللقاء، الذي أقيم على ملعب مارسيليا.

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