2022/03/26 | 18:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: E6c56-kmQ4E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد.. عضو الحزب الديمقراطي_الكوردستاني هيثم_المياحي يحذر من تأخير تسمية رئيس_الجمهورية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد.. عضو الحزب الديمقراطي_الكوردستاني هيثم_المياحي يحذر من تأخير تسمية رئيس_الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).