2022/03/26 | 18:45 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد.. عضو الحزب الديمقراطي_الكوردستاني هيثم_المياحي يحذر من تأخير تسمية رئيس_الجمهورية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: E6c56-kmQ4E
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد.. عضو الحزب الديمقراطي_الكوردستاني هيثم_المياحي يحذر من تأخير تسمية رئيس_الجمهورية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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