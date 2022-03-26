2022/03/26 | 18:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2qmKA9uuo50

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شؤون العشائر تعقد مؤتمرا لمناقشة تداعيات الدكة العشائرية وطرق منعها) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شؤون العشائر تعقد مؤتمرا لمناقشة تداعيات الدكة العشائرية وطرق منعها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).