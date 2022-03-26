2022/03/26 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسر_زمراوي انطلقت الثورة السودانية ، تغيرت في بداياتها الكثير من المفاهيم ، أصبح الناس يتكلمون في السودان عن المرأة وقيمتها .



أصبح أرباب الأسر لايهجسون بأن يكون مولودهم بنتا ، بل أصبحت فأل خير ، فالفتاة السودانية الان هي صاحبة اكبر الدرجات والنسب في امتحانات المدارس وامتحانات القبول علي الجامعات ، كما أنهن اصبحن في زيادة بالنسبة لعدد من يحصلن علي الدرجات الجامعية و ما فوق الجامعية ، واصبحنا نري الشابة السو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثورة السودانية ، بداياتها بتغيير المفاهيم ، تواصلها ودور اليسار - ياسر زمراوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثورة السودانية ، بداياتها بتغيير المفاهيم ، تواصلها ودور اليسار - ياسر زمراوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).