نائب يطرح مبادرة لتشغيل ثلاثة ملايين شاب

2022/03/26 | 18:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المبلغ المرصود للمبادرة: ٢٠ ترليون دينار وشرط القرض عدم المطالبة بالتعيين لحين اكمال التسديد.

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