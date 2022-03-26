2022/03/26 | 18:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الأيام التي أعقبت غزو روسيا لأوكرانيا، قطعت العديد من المؤسسات العلمية ذات الشهرة العالمية العديد من الجسور التي تربطها بالروس بدءًا بوكالة الفضاء الأوروبية والمعهد الوطني للبحث العلمي وهو أكبر مؤسسة بحثية في فرنسا، والمركز الأوروبي للأبحاث النووية ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("ضربة للدبلوماسية العلمية".. حرب موسكو على أوكرانيا تعزل العلماء الروس) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("ضربة للدبلوماسية العلمية".. حرب موسكو على أوكرانيا تعزل العلماء الروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).