كييف تدعو لمقاطعة شركات فرنسية رفضت الالتحاق بالعقوبات ضد روسيا

2022/03/26 | 18:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا لمقاطعة دولية للشركات الفرنسية التي رفضت تعليق أنشطتها في روسيا والالتحاق بقطار العقوبات، التي تنعكس على الدول والشركات التي فرضتها.ووجه كوليبا على حسابه في “تويتر” اليوم السبت انتقادات شديدة اللهجة إلى شركة “أوشون” التجارية الفرنسية على وجه الخصوص، محملا إياها المسؤولية عن “تمويل فظائع روسيا في أوكرانيا” و”تحقيق […]

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