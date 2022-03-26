محمد صلاح على رادار برشلونة

2022/03/26 | 18:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

يسعى برشلونة الإسباني إلى التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، على الرغم من القيود المالية التي يواجهها النادي.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن الجهاز الفني ومسؤولي الفريق الكتالوني يضعان على رادارهما كل من النجم المصري محمد صلاح والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

لكن قبل ذلك، فإن “البارصا” سيحاول جاهدا التعاقد مع الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند، حسب ما ذكر المصدر للصحيفة.

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