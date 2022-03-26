2022/03/26 | 18:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي نقيب المحامين في مصر رئيس اتحاد المحامين العرب، رجائي عطية، خلال نظر إحدى جلسات محاكمة محامين، السبت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة نقيب محامين مصر رجائي عطية خلال جلسة محاكمة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة نقيب محامين مصر رجائي عطية خلال جلسة محاكمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).