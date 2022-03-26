وزير الخارجية يكشف خفايا عن هجوم اربيل ومفاوضات إيران والسعودية

2022/03/26 | 19:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة: ياسمين الشافي

افاد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مقابلة مع صحيفة "المونيتور" الامريكية، ان الاتفاق النووي الإيراني يصب في مصلحة العراق كما تحدث حسين عن الازمة الاوكرانية وتأثيرها على البلاد.

وقال حسين متحدثاً عن المفاوضات الايرانية: "لقد اتصل بي الوزير الايراني حسين امير عبد اللهيان وقال انهم وصلوا الى المرحلة الاخيرة من المفاوضات في فيينا بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة".

وردا على سؤال حول الدور الذي يمكن أن يلعبه العراق في الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران"، مضيفاً: "نحن على علاقة جيدة وعلى اتصال وثيق مع كلا الجانبين، في الواقع من بداية المفاوضات حتى الآن كانوا يتحدثون عن عملية التفاوض معنا وأحياناً نحاول إيصال رسائل بين الأمريكيين والإيرانيين".

وأشار حسين إلى ان "إحياء الاتفاق النووي الإيراني سيقلل التوتر داخليًا في العراق وفي المنطق، فالصراع بين واشنطن وإيران ينعكس على الأراضي العراقية ونتيجة لذلك فإننا ندفع الثمن".

كما كشف حسين، ان "الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل عاصمة إقليم كردستان في 13 آذار لم يكن على الأرجح مرتبطًا بمحادثات فيينا أو قضايا إقليمية أخرى".

واوضح ان "العراق الذي قدم احتجاجا رسميا لإيران على الهجوم ويجري تحقيقاته الخاصة وبمجرد الانتهاء ستجري المناقشات".

بشأن تشكيل الحكومة تابع حسين حديثه قائلا إنه "لا يعرف ما إذا كان بإمكان الأحزاب العراقية تشكيل حكومة جديدة بناء على الانتخابات العراقية في تشرين، لكنه وصف عملية تشكيل الحكومة بأنها وصلت إلى طريق مسدود، وسيعتمد الكثير على ما إذا كان بإمكان مجلس النواب العراقي أو البرلمان، أن يجمع ثلثي النصاب القانوني اليوم السبت لانتخاب الرئيس".

كما يقول حسين انه "إذا لم يكن الأمر كذلك فمن غير الواضح ما إذا كانت الحكومة المقبلة سيقررها البرلمان أو المحكمة الفيدرالية".

وردا على سؤال حول تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على العراق والمنطقة، قال حسين: "العراق ضد الحرب ويعارض العقوبات لأننا عانينا من كليهما"، لافتاً إلى ان "العراق قد يكون دولة نفطية لكننا سنستورد التضخم من الدول الأوروبية، وبالتالي فان التأثيرات على جميع الدول وخاصة الاقتصادات الناشئة ستكون شديدة".

سيكون العراق جزءا من مجموعة الاتصال التابعة للجامعة العربية للحوار مع روسيا والقوى العالمية الأخرى للمساعدة في حل النزاع.

وفيما يتعلق بعلاقة العراق بالسياسات والأزمات الإقليمية والدولية، قال وزير الخارجية إن "دول الجوار الأخرى يمكن أن تؤثر على سياستنا ولإدارة الأزمات داخلياً فنحن ملزمون بإدارة الأزمات خارج حدود العراق".

وأشار حسين إلى أن "العراق أعطى الأولوية للعلاقات الجيدة مع جميع دول الخليج العربي وأنه يتطلع إلى فرص الحوار".

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