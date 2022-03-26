2022/03/26 | 19:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف الاطار التنسيقي، اليوم السبت، عن شرطه الوحيد لحضور الجلسة الجديدة للبرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية، يوم الأربعاء المقبل.

وقال القيادي في الاطار عائد الهلالي في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "شرط قوى الاطار التنسيقي لحضور الجلسة الجديدة للبرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية، يوم الأربعاء المقبل، هو تشكيل الكتلة الأكبر بين التيار الصدري والاطار، وبخلاف ذلك لن نشارك في الجلسة، كما حصل اليوم".

وبين الهلالي أن "الكتلة الأكبر، يجب ان تشكل من قبل المكون الأكبر، أي بين كل القوى السياسية الشيعية".

وتابع: "يجب أن تكون هذه الكتلة هي حصراً من يحق لها الترشيح لشخص رئيس الوزراء الجديد، وبخلاف ذلك لا حلول للازمة الحالية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار التنسيقي يضع شرطاً لحضور الجلسة الجديدة للتصويت على الرئيس العراقي - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار التنسيقي يضع شرطاً لحضور الجلسة الجديدة للتصويت على الرئيس العراقي - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).