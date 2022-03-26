تحالف السيادة يقر بثقل “الثلث المعطل”: يجب الآن التفاهم لتشكيل الحكومة

2022/03/26 | 19:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أقر عضو تحالف السيادة عبد الله الخربيط، اليوم السبت، بامتلاك قوى الإطار التنسيقي “الثلث المعطل”، داعيا في الوقت نفسه إلى التفاهم لتشكيل الحكومة.أكد عضو تحالف السيادة عبد الله الخربيط تحالف السيادة، اليوم السبت، أن الإطار التنسيقي تبين أنه يمتلكون “الثلث المعطل”، داعيا في الوقت نفسه إلى التفاهم لتشكيل الحكومة.وقال الخربيط في […]

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