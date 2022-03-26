ايران تلغي زيارة الحلبوسي

2022/03/26 | 19:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران ألغت الزيارة دون تحديد موعد.

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