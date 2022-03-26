2022/03/26 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السلة الغذائية في العراق .. صفقات فساد بمليارت الدولارات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: bk7m52tdQhY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السلة الغذائية في العراق .. صفقات فساد بمليارت الدولارات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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