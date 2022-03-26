بداية افول عصر الدولار - الجزء الرابع

2022/03/26 | 19:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

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المقال الحالي سيختلف عن المقالات

السابقة [http://non14.net/145816] فسيكون التركيز

على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

في استخدام الروبل في عمليات بيع الغاز

والنفط لاوربا وا

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