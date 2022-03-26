2022/03/26 | 19:11 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: د.
بلال الخليفة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بداية افول عصر الدولار - الجزء الرابع) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بلال الخليفة
المقال الحالي سيختلف عن المقالات
السابقة [http://non14.net/145816] فسيكون التركيز
على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
في استخدام الروبل في عمليات بيع الغاز
والنفط لاوربا وا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بداية افول عصر الدولار - الجزء الرابع) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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