بداية افول عصر الدولار - الجزء الثالث

2022/03/26 | 19:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

تكلمنا في المقالين [http://non14.net/145743]

السابقين [http://non14.net/145815] عن أفول عصر

الدولار وبزوغ عصر عملات أخرى وكما بينا

سابقا الخطوات التي اتخذتها الصين في

هذا المجال

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