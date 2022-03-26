2022/03/26 | 19:11 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: د.
بلال الخليفة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بداية افول عصر الدولار - الجزء الثالث) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بلال الخليفة
تكلمنا في المقالين [http://non14.net/145743]
السابقين [http://non14.net/145815] عن أفول عصر
الدولار وبزوغ عصر عملات أخرى وكما بينا
سابقا الخطوات التي اتخذتها الصين في
هذا المجال
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بداية افول عصر الدولار - الجزء الثالث) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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