بداية افول عصر الدولار - الجزء الثاني

2022/03/26 | 19:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

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تكلمنا في المقال السابق [http://non14.net/145743]

عن بزوغ عصر الجنيه الإسترليني

(الباوند) وأفوله ومن ثم عرجنا على بداية

التعامل وصعود ثم هيمنة الدولار

الأمريكي على العالم وال

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