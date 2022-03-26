2022/03/26 | 19:11 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: د.
بلال الخليفة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بداية افول عصر الدولار - الجزء الثاني) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بلال الخليفة
تكلمنا في المقال السابق [http://non14.net/145743]
عن بزوغ عصر الجنيه الإسترليني
(الباوند) وأفوله ومن ثم عرجنا على بداية
التعامل وصعود ثم هيمنة الدولار
الأمريكي على العالم وال
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بداية افول عصر الدولار - الجزء الثاني) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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