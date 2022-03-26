العامري: على الجميع العودة والتوافق بعيدا عن كسر الارادات

2022/03/26 | 19:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس تحالف فتح هادي العامري ،اليوم السبت، ان الثلث الضامن تحقق وعلى الجميع العودة والتوافق بعيدا عن كسر الارادات وتغييب الأخرى.

ودعا العامري جميع القوى السياسية باستغلال الفرصة الأخيرة والعودة جميعا للتفاهم حول ادارة البلد في الفترة المقبلة.

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