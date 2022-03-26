أنواع من الكربوهيدرات تتسبب فى ظهور حب الشباب

2022/03/26 | 19:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قد عانينا جميعًا من حب الشباب في مرحلة ما من حياتنا، وبينما يبدو أن التغيرات الهرمونية والأدوية هي السبب الأكبر في حدوث النوبات، إلا أن النظام الغذائي قد يلعب دورًا أيضًا، بصرف النظر عن انتشار حب الشباب ، قد تؤدي بعض الأطعمة إلى تجفيف بشرتنا أو ما هو أسوأ من ذلك ، فهي […]

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