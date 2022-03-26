البرلمان العراقي يفشل للمرة الثانية في انتخاب رئيس الجمهورية

2022/03/26 | 19:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) -الزمان — اجل البرلمان العراقي السبت جلسةً من المقرر أن ينتخب فيها رئيساً للجمهورية، الى يوم الاثنين في محاولة فاشلة هي الثانية، تأتي وسط تأزم سياسي متواصل منذ أشهر، لكن الدعوات إلى المقاطعة تهدد بإفشال العملية.بعد ستة أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021، لا يزال العراق من […]

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