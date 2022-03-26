المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....16 - محمد الحنفي

2022/03/26 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي الوضوح في الممارسة:.....7وبالنسبة للنظرية، التي يجب اعتمادها، نجد أنها تختلف باختلاف التشكيلة الاقتصادية، والاجتماعية.ففي التشكيلة العبودية، نجد أن النظرية التي كانت معتمدة، حتى وإن لم تكن مكتوبة، هي النظرية العبودية، المترتبة عن انقسام المجتمع إلى أسياد، وعبيد.



فالأسياد، يقبعون في قصورهم، يتمتعون بما لذ، وطاب من الأكل، والشرب، الذي يوفره العبيد، الذين يخدمونهم، فكأنهم وجدوا لخدمة ......





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