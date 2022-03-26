الأمين العام للبيت الوطني يعلن الاستقالة ويوجه رسالة إلى حزبه

2022/03/26 | 19:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن الأمين العام لحزب البيت الوطني حسين الغرابي، السبت، استقالته من المنصب، متعهدًا بالاستمرار كعضو فاعل فيه.

وقال الغرابي في بيان عبر حسابه الرسمي، "أعلن استقالتي من منصب الأمين العام للبيت الوطني بكل حب وإخلاص".

وأضاف، "قدمت كل ما أملك وسأقدم أيضًا كوني عضوًا فاعلاً فيه مستقبلاً"، داعيًا أعضاء الحزب إلى "الاستمرار بالمشروع".

وأكّد الغرابي، أنّ المشروع "لن يتوقف على اسم أو مجموعة".

وسبق أن أعلن عدد من الأعضاء المؤسسين للحزب استقالتهم احتجاجًا على خطوات واتهامات وجهت إلى الغرابي الذي يعد أحد الناشطين البارزين في الاحتجاجات.

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