بعد لقائه لاجئي أوكرانيا في بولندا.. بايدن: بوتين

2022/03/26 | 19:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "جزار"، بعد زيارته للاجئين الأوكرانيين في وارسو ببولندا، السبت.

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