2022/03/26 | 19:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزم: ما حصل اليوم في البرلمان يؤكد إنه لا يمكن فرض ثقافة الإلغاء والإقصاء

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