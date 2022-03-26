ذي قار تدفع بثقلها نحو ملحمة كربلاء الكروية: 3000 الاف مشجع بـ60 حافلة

2022/03/26 | 19:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد محافظة ذي قار، اليوم السبت،

تحشيداً جماهيرياً مع توفير حافلات

لنقل المشجعين إلى محافظة كربلاء لدعم

فريق الناصرية لكرة القدم الذي يتنافس

على الصعود إلى الدوري العراقي

الممتاز، وسط أجواء من القلق و

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