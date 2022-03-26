تأجيل زيارة الحلبوسي الى طهران

2022/03/26 | 19:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب رئيس مجلس النواب محمد

الحلبوسي، اليوم السبت، تأجيل زيارته

المقررة يوم غد الاحد الى العاصمة

الايرانية طهران.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس

النواب محمد الحلبوسي، في بيان تلقته

وكالة نون الخ

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