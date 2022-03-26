مصر.. محكمة النقض تؤيد إعدام نجل الفنان المرسي أبو العباس

2022/03/26 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

قضت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في مصر، اليوم السبت، بإقرار حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات الجيزة عام 2019 بإعدام المتهم صلاح المرسي أبو العباس نجل الفنان المرسي أبو العباس.

وترجع وقائع الدعوى إلى قتل المتهم بقسم شرطة بولاق الدكرور زوجته، بأن أعد كابل وانقض عليها، وطوق عنقها عاصرا إياه، حيث خارت قواها وأطبق بقبضتيه ضاغطا على عنقها حتى أودى بحياتها، واقترنت تلك الجناية بجنايتين أخريين بأن قتل طفلتيه بذات الطريقة، وفق ما أفاد موقع "القاهرة 24".

وأجرت النيابة العامة معاينة تصويرية لكيفية ارتكاب المتهم الجريمة، حيث تم اصطحابه إلى مسرح الواقعة، وأعاد تمثيل الجريمة، وتبين من خلالها قيامه بمغافلة زوجته أثناء تواجدها بغرفة نومهما، وخنقها إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة، بعدها توجه لغرفة الطفلتين، وخنق الطفلة الكبرى، فهرولت الطفلة الصغيرة والتي خنقها بسلك التليفون بعدما أجهز على شقيقتها الكبرى.

وكشفت التحقيقات أن "بلاغا ورد لقسم بولاق الدكرور من صلاح نجل الفنان المرسي أبو العباس، زوج المجني عليها ووالد الفتاتين يفيد بعثوره على جثثهم عقب عودته للمنزل بعد مشاهدته لمباراة مصر وروسيا، وذلك بعد اتصاله بزوجته عدة مرات دون رد منها، وكذلك فقده لبعض المتعلقات من الشقة، ومبلغ مالي 340 ألف جنيه قيمة شقة ورثها عن والده وباعها قبل الحادث بـ 10 أيام".

وبمواجهة المتهم أقر في التحقيقات بارتكابه الجريمة، معللا بأنه "تعرض لضائقة مالية طاحنة خسر خلالها أمواله، وخشى على بناته من ضيق العيش".

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