مصدر يؤكد استمرار الاجتماع والحوار بين الإطار التنسيقي والوطني الكردستاني وعزم

2022/03/26 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن استمرار الاجتماع والحوار بين الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف عزم.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "الاجتماع والحوار مستمر حتى اللحظة بين الإطار التنسيقي الشيعي والاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف عزم وعدد من الجهات والنواب خارج هذه الأطراف، لمناقشة جلسة اختيار رئيس الجمهورية المقبلة".

هذا وكان الاطار التنسيقي قد كشف عن شرطه الوحيد لحضور الجلسة الجديدة للبرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية، يوم الأربعاء المقبل.

وقال القيادي في الاطار عائد الهلالي في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "شرط قوى الاطار التنسيقي لحضور الجلسة الجديدة للبرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية، يوم الأربعاء المقبل، هو تشكيل الكتلة الأكبر بين التيار الصدري والاطار، وبخلاف ذلك لن نشارك في الجلسة، كما حصل اليوم".

وبين الهلالي أن "الكتلة الأكبر، يجب ان تشكل من قبل المكون الأكبر، أي بين كل القوى السياسية الشيعية".وتابع: "يجب أن تكون هذه الكتلة هي حصراً من يحق لها الترشيح لشخص رئيس الوزراء الجديد، وبخلاف ذلك لا حلول للازمة الحالية".

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