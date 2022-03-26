رغم فشلها.. الأسدي متفائلا بجلسة اليوم: ستؤتي اكلها بعد حين

2022/03/26 | 20:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى رئيس تجمع السند الوطني النائب أحمد الأسدي، اليوم السبت، تفائله بجلسة اليوم الخاصة بانتخاب رئيس جمهورية العراق، قائلا أنها ستؤتي اكلها بعد حين وقال الأسدي في تدوينة له على “تويتر” تابعتها إيرث نيوز “كان المشهد جميلا جدا هذا اليوم حيث كان كل منا يعمل لحشد أكبر عدد مناصر له من النواب دون ان يؤثر […]

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الأسدي متفائلا بجلسة اليوم: ستؤتي اكلها بعد حين أولاً على ايرث نيوز.

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